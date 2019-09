Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Versuchter Diebstahl eines Mercedes GLK

Goch-Pfalzdorf (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Donnerstag (05. September 2019), 07:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter offenbar, einen schwarzen Mercedes GLK zu entwenden, der an der Deekenstraße abgestellt war. Die Täter entfernten zunächst das Schloss in der Fahrertür. Danach wollten sie den Wagen scheinbar kurzschließen und zogen dazu diverse Kabel aus der Steuereinheit. Sie scheiterten allerdings bei ihrem Vorhaben und flüchteten. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

