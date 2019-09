Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Einbruch in Einfamilienhaus

Zeugin sieht drei Personen flüchten

Weeze (ots)

Am Donnerstag (05. September 2019) in der Zeit zwischen 18:10 und 21:05 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Kervenheimer Straße, indem sie ein Fenster aufbrachen. Scheinbar wurden sie durch eine eintreffende Zeugin gestört, so dass sie ohne Beute über den Garten des Hauses flüchteten. Die Zeugin sah drei Personen wegrennen, kann sie aber nicht näher beschreiben. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell