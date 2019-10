Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Falsches Gewinnversprechen - Omnibus streift Torbogen - Diebstahl aus PKW - E-Bike entwendet

Crailsheim: E-Bike entwendet

Ein schwarz-rotes E-Bike der Marke Cube Cross wurde zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmorgen am ZOB in der Worthingtonstraße entwendet. Das Rad, mit einem Wert von etwa 2000 Euro, war an den dortigen Fahrradständern abgestellt. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Diebstahl aus PKW

Am Freitag zwischen 09:50 Uhr und 10:35 Uhr wurde an einem PKW Volvo, welcher auf dem Parkplatz Schönebürgspielplatz abgestellt war, die Beifahrerscheibe eingeschlagen und anschließend aus dem Fußraum eine schwarze Lederhandtasche entwendet. In der Handtasche befand sich ein Geldbeutel mit Ausweis, Führerschein und Scheckkarten. Der Gesamtschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

Ilshofen: Omnibus streift Torbogen

Am Freitag um kurz vor 9 Uhr befuhr ein 66-Jähriger mit seinem Omnibus die Haller Straße in Richtung Hauptstraße. Bei der Durchfahrt des Torbogens streifte der Bus, aufgrund Sonnenblendung und Unachtsamkeit des Fahrers, den Torbogen. Hierbei zersprang die hinterste Seitenscheibe des Busses. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Oberrot: Falsches Gewinnversprechen

Ein Schaden in Höhe von 1000 Euro entstand einem 76-jährigen Mann aus Oberrot am gestrigen Donnerstag. Dem Mann wurde per Telefon mitgeteilt, dass er Bargeld von über 30.000 Euro gewonnen habe. Für die Zustellung bzw. den Transport des Gewinnes musste er jedoch im Vorfeld Codes von Wertkarten in Höhe von 1000 Euro übersenden. Nachdem er dieser Forderung nachkam, wurde ihm mitgeteilt, dass sein Gewinn Höher sei und er nochmals 3700 Euro in Form von Wertkarten-Codes übersenden müsse. Zu dieser Übersendung kam es glücklicherweise nicht mehr, nachdem sich der Mann nochmals Gedanken machte und sich im Internet über die Vorgehensweise der betrügerischen Gewinnversprechen informierte.

Die Polizei rät: So groß die Freude auch sein mag, wenn Ihnen ein Gewinn avisiert wird, fallen Sie nicht auf Betrüger herein. Wenn Ihr Gewinn nicht wirklich kostenlos zu erhalten ist, dann müssen bei Ihnen alle Alarmglocken angehen. Und übrigens: Gewinnbenachrichtigungen werden in aller Regel schriftlich übersandt. Die Angabe Ihrer Telefonnummer bei Gewinnspielen ist damit von vornherein obsolet. Sie wegzulassen damit schon ein erster Beitrag, um Betrügereien vorzubeugen. Hinweise und Tipps zu dieser Betrugsmasche finden Sie unter http://www.polizei-beratung.de

