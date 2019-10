Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl, Unfälle, Hilfeleistung

Aalen (ots)

Aalen: Geldbeutel entwendet

Eine bislang unbekannte Frau hat in der Nacht zum Freitag an einer Bar beim Kino am Kocher einen Bediengeldbeutel mit mehreren hundert Euro Bargeld entwendet. Die Diebin hatte sich zwischen Mitternacht und 00:15 Uhr für einen kurzen Augenblick unbeaufsichtigt an der Bar aufgehalten und wurde beim Verlassen des Gebäudes gesehen. Die Frau war 40 bis 50 Jahre alt und hatte graue, glatte Haare. Sie trug einen hellen Rock und einen Mantel. Ferner führte sie einen grünen Leinenrucksack auf dem Rücken mit sich. Die Frau entfernte sich mit einem älteren Treckingrad in Richtung AOK. An dem Fahrrad führte sie außerdem eine auffallend geblümte Kühltasche am Lenker mit sich. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Oberkochen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am vergangenen Dienstag einen Sachschaden von rund 500 Euro, als er einen Pkw Opel beschädigte, der in der Gartenstraße vor der Dreißentalschule abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Von einem Parkplatz kommend, fuhr ein 20-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 17.15 Uhr mit seinem Pkw Mercedes Benz auf die Steinbeisstraße ein. Dabei übersah er den dort fahrenden Pkw Honda eines 37-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand. Da der Verdacht bestand, dass der Unfallverursacher unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme veranlasst. Er muss mit einem Strafverfahren rechnen.

Aalen-Unterkochen: 5000 Euro Sachschaden

Mit seinem Pkw BMW fuhr ein 38-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 16.40 Uhr von einem Grundstück kommend, auf die Behringstraße ein. Dabei streifte er den Pkw Mercedes Benz einer 61-Jährigen, die in Richtung Kellersteige unterwegs war. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 5000 Euro.

Aalen: 6-Jährige fand den Heimweg nicht

Am Donnerstagnachmittag gegen 14.20 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei, dass sie in der Hegelstraße auf ein 6-jähriges Mädchen getroffen war, das offenbar nicht nach Hause fand. Die Kleine war mit ihrer Familie erst vor wenigen Tagen umgezogen und hatte daher nicht mehr nach Hause gefunden. Die Streifenbesatzung fuhr das Mädchen nach Hause und übergab es Mutter.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 36-Jähriger seinen Pkw BMW am Donnerstagmittag gegen 13.20 Uhr an der Einmündung Aalener Straße / Heidenheimer Straße anhalten. Ein 44-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Audi auf, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Essingen: Farbschmierereien

Zwischen Mittwochnachmittag 16 Uhr und Donnerstagmorgen 9 Uhr besprühten Unbekannte die Wand der Parkschule im Amselweg mit silberner Farbe. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Rosenberg: Unfall beim Überholen

Kurz vor 20 Uhr am Donnerstagabend überholte eine 30-Jährige mit ihrem Pkw VW Polo auf der Landesstraße 1060 zwischen Fronrot und Rosenberg einen vorausfahrenden Lkw, dessen 34-jähriger Fahrer nach links auf einen Parkplatz einbiegen wollte. Als der Lkw-Fahrer den überholenden Pkw bemerkte, stoppte er seinen Lkw bis zum Stillstand ab. Trotzdem streifte der VW den Lkw, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Ellwangen: Fahrzeug übersehen

Rückwärts fuhr eine 51-Jährige am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr von einem Grundstück kommend, mit ihrem Pkw Toyota auf die Straße Mühlgraben ein. Dabei streifte sie den Pkw Mercedes Benz eines 69-Jährigen, der seinerseits den Mühlgraben in südliche Richtung befuhr. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Wört: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Dienstagmorgen 7 Uhr und Mittwochmorgen 7 Uhr ein Metallgeländer in der Straße Weiherwehr. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2500 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an den Polizeiposten Tannhausen, Tel.: 07364/330001.

Heubach: Fahrzeug gestreift

Beim Vorbeifahren streifte ein 24-Jähriger mit seinem Pkw Volvo einen in der Hauptstraße abgestellten Pkw Opel. Bei dem Unfall, der sich am Donnerstagabend gegen 21 Uhr ereignete, entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

Gschwend: Vorfahrt missachtet - zwei Verletzte

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 3500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr ereignete. Zur Unfallzeit missachtete eine 72-Jährige an der Einmündung Hönigstraße / Eschacher Straße die Vorfahrt eines 18 Jahre alten Kradfahrers. Dieser versuchte durch Ausweichen einen Zusammenstoß zu verhindern, stürzte dabei jedoch zu Boden. Sowohl er, als auch sein 17 Jahre alter Sozius zogen sich leichte Verletzungen zu.

Schwäbisch Gmünd: 5500 Euro Sachschaden

Mit seiner Sattelzugmaschine streifte ein 27-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 14.15 Uhr einen in der Lorcher Straße abgestellten Lkw, wobei ein Gesamtschaden von rund 5500 Euro entstand.

