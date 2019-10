POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Autos zerkratzt & Betrunken am Steuer

Polizeipräsidium Aalen

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Montag, kurz vor 16 Uhr im Kreuzungsbereich Landesstraße 1193 / Westumfahrung. Ein bisher unbekannter Fahrer eines dunklen Pkw befuhr die L 1193 aus Fellbach kommend in Richtung Waiblingen auf dem rechten von zwei Fahrstreifen. Hierbei streifte er den VW eines 47-jährigen Mannes, der den linken Fahrstreifen in gleicher Fahrtrichtung befuhr. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Am VW entstanden rund 500 Euro Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 oder direkt beim Polizeirevier zu melden.

Waiblingen-Beinstein: Zwei Autos zerkratzt

Gleich zwei geparkte Autos zerkratzte ein bisher unbekannter Täter zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstag, 9 Uhr in der Straße Hausweinberg. Die beiden Pkw der Marke Ford und Mitsubishi wurden jeweils über eine komplette Fahrzeugseite beschädigt, der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Mit über 2,5 Promille am Steuer

Mit über 2,5 Promille war ein 51-jähriger Skoda-Fahrer am Donnerstagmittag, kurz vor 13 Uhr auf der Landesstraße 1140 zwischen Steinach und Waiblingen unterwegs. Der Skoda fiel anderen Verkehrsteilnehmern aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf, weshalb diese die Polizei verständigten. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann stark betrunken war. Er musste sowohl eine Blutprobe, als auch seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Winnenden: Geparktes Auto stark beschädigt

Auf dem Schotterparkplatz des Wunnebades beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer am Mittwoch, zwischen 17:50 Uhr und 20 Uhr einen geparkten Opel Corsa so stark, dass an diesem Totalschaden entstand. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Die Schadenshöhe wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Aufgrund der Beschädigungen wird davon ausgegangen, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um einen Kastenwagen oder ein sonstiges Fahrzeug von ähnlicher Größe handeln dürfte. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 14:50 Uhr und 17:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen in der Lortzingstraße abgestellten VW. Am VW hinterließ der Verursacher einen Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07181 2040.

Fellbach: Unfall mit Sachschaden

Einen Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro verursachte ein 58-jähriger VW-Fahrer, als er am Donnerstag gegen 15:40 Uhr aus einem Firmengrundstück in die Benzstraße einfahren wollte. Er übersah hierbei eine von links kommende 68 Jahre alte Smart-Fahrerin und kollidierte mit dieser.

Fellbach: Unfall mit Sachschaden

Am Donnerstag gegen 10:25 Uhr übersah ein 79-jähriger VW-Fahrer beim Abbiegen von der Lilienthalstraße in die Wirtembergstraße eine von rechts kommende 42 Jahre alte Skoda-Fahrerin. Der dadurch entstandene Schaden wird mit auf rund 6000 Euro geschätzt.

