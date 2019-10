Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand: 24.10.2019, 21:20 Uhr - Unfall mit Falschfahrer auf B 29

Zeugenaufruf

Aalen (ots)

Mögglingen - Unfall mit Falschfahrerin auf der Bundesstraße 29

Am Donnerstagabend gegen 18:10 Uhr fuhr eine 77 Jahre alte Lenkerin eines Smarts in Böbingen auf die falsche Richtungsfahrbahn der B29 in Richtung Aalen ein, da sie mutmaßlich mit den neuen baulichen Gegebenheiten der Umgehungsstraße nicht vertraut war. Auf der neuen 4-spurigen Straße kam ihr ein 42 Jahre alter Mann mit einem Mercedes aus Richtung Aalen entgegen, den die 77-Jährige mit ihrem Fahrzeug streifte. Bei dem Unfall wurde die Verursacherin leicht verletzt. Insgesamt kam es zu einem Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Die B29 musste zur Unfallaufnahme und zur Reinigung der Fahrbahn, zu welcher die Straßenmeisterei Aalen alarmiert wurde, teilweise komplett gesperrt werden. Die Polizei in Aalen bittet weitere Zeugen und Geschädigte sich unter der Telefonnummer 07361/580-0 zu melden.

