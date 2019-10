Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zeugenaufruf - schwerer Unfall

Aalen (ots)

Wolpertshausen: Unfall beim Überholen - Zeugen egsucht

Am Donnerstag um 06:15 Uhr überholte ein zunächst unbekannter BMW-Lenker auf der Cröffelbacher Steige trotz Gegenverkehr eine Fahrzeugkolonne. Beim Wiedereinscheren streifte der BMW-Fahrer den überholten Sattelzug und entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Der 54-jährige BMW-Lenker konnte kurz darauf in der Crailsheimer Straße durch eine Polizeistreife festgestellt und angehalten werden. Zeugen des Unfalls bzw. Verkehrsteilnehmer die durch den BMW-Lenker ebenfalls gefährdet wurden, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 zu melden.

Blaufelden: Unfall beim Abbiegen

Am Donnerstag um kurz vor 14 Uhr fuhr eine 29-jährige Lenkerin eines Mercedes-Benz auf der B290 von Blaufelden in Richtung Riedbach. An der Einmündung in Richtung Billingsbach wollte die Mercedes-Fahrerin nach links abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden PKW Audi eines 22-Jährigen. Nach dem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Audi nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und kam in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Mercedes wurde zurück geschleudert und prallte gegen ein dahinter stehendes Taxi. Der Fahrer des Audi wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. Die 58-jährige Taxi-Lenkerin und eine 84-jährige Mitfahrerin im Taxi blieben unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die B290 muss zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei bis etwa 17 Uhr voll gesperrt werden.

