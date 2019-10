Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mehrere Fahrräder entwendet, Unfälle & Auto zerkratzt

Rems-Murr-Kreis (ots)

Rudersberg: Fahrrad aus Keller entwendet

Zwischen Samstag und Mittwoch brachen bisher unbekannte Diebe in einen Keller in der Dr.-Hockertz-Straße ein und entwendeten aus diesem ein schwarzes Mountainbike mit roter und gelber Aufschrift. Das Fahhrad der Marke Lapierre hat einen Wert von knapp 2000 Euro. Hinweise zum Verbleib des Rades nimmt der Polizeiposten Rudersberg unter der Telefonnummer 07183 929316 entgegen.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch, zwischen 5:40 Uhr und 15:10 Uhr auf einem Parkplatz in der Karlstraße einen geparkten Pkw der Marke Hyundai und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Hyundai wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Winterbach: Jugendlicher Motorradfahrer bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Schorndorf sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Mittwoch, gegen 7:20 Uhr in der Fabrikstraße. Ein bisher unbekannter Autofahrer kam von der B29 und missachtete beim Abbiegen auf die Fabrikstraße die Vorfahrt eines 17-jährigen Motorradfahrers. Dieser konnte einen Zusammenstoß mit dem Pkw nur durch eine Vollbremsung sowie ein Ausweichmanöver verhindern. Der Jugendliche kam anschließend zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. An seiner Yamaha entstand Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht. Der Autofahrer fuhr ohne Anzuhalten weiter. Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich bei seinem Fahrzeug um einen weißen Pkw gehandelt haben soll. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 oder direkt beim Polizeirevier zu melden.

Waiblingen: Fahrraddiebstahl

Eine unbekannte Person entwendete am Mittwoch zwischen 08:30 Uhr und 11 Uhr ein schwarzes Mountainbike der Marke Whitey Industries im Wert von ca. 2.000 Euro. Der 16-jährige Besitzer hatte das Mountainbike an einer Säule in der Mayenner Straße mit einem Kabelschloss befestigt.

Die Polizei Waiblingen bittet um Hinweise, Tel. 07151/9500.

Korb: Unfallflucht

Am Mittwoch gegen 14:30 fuhr ein Lkw in der Südstraße rückwärts gegen einen aus Hartplastik bestehenden Dachanbau eines Getränkemarktes und fuhr anschließend in unbekannte Richtung davon. Der Lkw-Fahrer hinterließ einen Schaden von ca. 1.200 Euro. Beim Verursacherfahrzeug soll es sich um einen weißen Lkw mit roter Firmenaufschrift handeln.

Die Polizei Waiblingen bittet um Hinweise, Tel. 07151/9500.

Remshalden: Unfall beim Abbiegen

Am Mittwoch gegen 10:00 Uhr missachtete ein 55 Jahre alter Opel-Fahrer beim Linksabbiegen von der Unteren Hauptstraße in die Mittelquerspange den Vorrang eines entgegenkommenden 47-jährigen Audi-Fahrers und kollidierte mit diesem. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 9.000 Euro.

Waiblingen: Unfallflucht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 18:00-05:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen ordnungsgemäß in der Herwarthstraße geparkten Hyundai und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Die Polizei Waiblingen bittet um Hinweise, Tel. 07151/9500.

Schorndorf: Diebstahl von E-Bike

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete am Montag zwischen 07:00 Uhr und 18:00 Uhr ein graues E-Mountainbike der Marke Cube im Wert von ca. 2.000 Euro. Der 46-jährige Besitzer hatte das Fahrrad verschlossen am Bahnhof abgestellt.

Die Polizei Waiblingen bittet um Hinweise, Tel. 07151/9500.

Aspach: Auto gestreift und geflüchtet

Ein unbekannter Autofahrer befuhr am Mittwoch gegen 19.30 Uhr die K 1904 von Aspach in Richtung Strümpfelbach. Im Kurvenbereich geriet er auf die Gegenfahrspur und streifte einen entgegenkommenden Audi RS 6. An diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Der Fahrer des Verursacherfahrzeugs fuhr ohne anzuhalten weiter. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt die Polizei in Backnang unter 07191/9090 entgegen.

Kernen im Remstal: Autofahrer von Sonne geblendet

Ein 85-jähriger Fahrer eines Pkw BMW befuhr am Mittwoch gegen 17 Uhr die Kelterstraße. Infolge der tiefstehenden Sonne übersah er einen parkenden Lkw, der halbseitig zum Be- und Entladen auf dem Gehweg parkte und stieß mit diesem zusammen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6500 Euro. Der Pkw wurde abgeschleppt.

Kernen im Remstal: Auto zerkratzt

Die Lackierung eines in der Pommerstraße geparkten Mercedes wurde zwischen Dienstag und Mittwochnachmittag mutwillig zerkratzt. Der Täter verursachte dabei einen Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

