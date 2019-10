Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch und Unfälle

Aalen (ots)

Oberkochen: Einbruch in Wohnhaus

Am Mittwoch zwischen 17.10 Uhr und 21.30 Uhr drangen Unbekannte in ein Wohnhaus im Wohngebiet Heide ein, nachdem sie die Terrassentüre aufgehebelt hatten. Im Gebäude durchsuchten die Täter sämtliche Räume und entwendeten Schmuck und zwei Mobiltelefone. Aus der Garage nahmen die Einbrecher noch ein Pedelec mit. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 3500 Euro geschätzt. Hinweise auf die Einbrecher bzw. verdächtiger Fahrzeuge im Wohngebiet bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Aufgefahren

Zu spät erkannte ein 17-Jähriger am Mittwochmittag gegen 13.15 Uhr, dass ein vor ihm fahrender Pkw am Kreisverkehr Willy-Brandt-Straße verkehrsbedingt angehalten hatte und fuhr mit seinem Krad auf. Die Fahrerin des roten Kleinwagens bemerkte den Aufprall offenbar nicht und fuhr weiter. Sie wird gebeten, sich unter Telefon 07361/5240 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Aalen: 9000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Auf rund 9000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr entstand. An der Einmündung Stuttgarter Straße / Aalstraße musste eine 22-Jährige ihren Pkw Opel verkehrsbedingt anhalten. Ein 30-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Mercedes Benz auf das stehende Fahrzeug auf. Beide Fahrzeuglenker blieben bei dem Unfall unverletzt.

Aalen: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 43 Jahre alte Radfahrerin bei einem Sturz am Mittwochmorgen zu. Gegen 7.20 Uhr befuhr die Radlerin den geteerten Weg vom Hirschbachtal in Richtung Freibad. Auf Höhe des dortigen Waldkindergartens befand sich ein Mann, der zwei Hunde mit sich führte. Angaben der Radfahrerin zufolge waren die Tiere nicht angeleint und liefen in ihre Richtung. Die 43-Jährige bremste ihr Rad ab, wobei sie auf dem nassen Laub zu Boden stürzte. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Unbekannten fuhr sie weiter, ohne nach den Personalien des Mannes zu fragen. Die Radfahrerin zeigte den Unfall erst nachträglich an. Der Mann ist ca. 20 bis 40 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Die Hunde waren braun und kurzbeinig. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Abtsgmünd: Wildunfall

Auf der Landesstraße 1073 zwischen Pommertsweiler und Adelmannsfelden erfasste ein 25-Jähriger mit seinem Pkw VW am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 3500 Euro.

Herlikofen: Parkrempler

Beim Ausparken seines Pkw Mini Cooper beschädigte ein 32-Jähriger am Donnerstag gegen 00.40 Uhr einen in der Zähgasse abgestellten Pkw VW Crafter, wobei ein Sachschaden von rund 2200 Euro entstand.

Lorch: Unfall beim Wenden

Eine 67-Jährige verursachte am Mittwochabend gegen 22.45 Uhr einen Sachschaden von rund 3000 Euro, als sie mit ihrem Pkw Ford bei einem Wendemanöver in der Teichäckerstraße einen Pkw VW beschädigte.

Schwäbisch Gmünd-Bargau: Fahrzeug übersehen

An der Einmündung Ginsterweg / Wiesenstraße übersah ein 28-Jähriger am Mittwochabend gegen 19 Uhr den von rechts kommenden Pkw Opel einer 41-Jährigen. Beim Zusammenstoß seines Pkw VW Passat mit dem Opel entstand ein Sachschaden von rund 7500 Euro. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Mögglingen: Parkrempler

Ein 55-Jähriger verursachte am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr einen Sachschaden von rund 3200 Euro, als er mit seinem Pkw Mercedes Benz einen Pkw Audi beschädigte, der auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Heubacher Straße abgestellt war.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht im Parkhaus

Am Mittwoch zwischen 09:30 Uhr und 10:45 Uhr streifte eine unbekannte Fahrzeugführer einen geparkten Skoda Octavia auf dem Parkdeck 2 eines Einkaufszentrumparkhauses am Kalten Markt und hinterließ einen Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet um Hinweise, Tel. 07171/3580

Mutlangen: Geschädigter gesucht

Auf dem Parkplatz einer Tanzschule in der Straße An der Stauferklinik wurde am Sonntag gegen 20.15 Uhr ein kleineres Fahrzeug beschädigt. Der Unfall wurde von einem Zeugen beobachtet, der Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben konnte. Der Geschädigte samt Fahrzeug ist hingegen bislang unbekannt und wird gebeten, sich unter Telefon 07171/3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell