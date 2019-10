Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus PKW - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Fichtenau: Sattelzug und PKW kollidieren

Am Dienstag um 14:30 Uhr befuhr ein 25-jähriger Lenker eines Opel Vectra die Gärtnerstraße. Auf Höhe einer dortigen Firma überholte der PKW-Lenker einen langsam vorausfahrenden Sattelzug, welcher zum Zeitpunkt des Überholvorgangs nach links auf ein Werkgelände einfahren wollte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Hall: Unfallflüchtiger Opel-Fahrer gesucht

Am Mittwoch um 06:40 Uhr fuhr ein 30-jähriger Lenker eines Sattelzuges die Bubenorbiser Straße in Ziegelbronn. Auf Höhe einer dortigen Bushaltestelle kam dem LKW-Fahrer ein silberfarbener PKW, vermutlich ein Opel Astra, auf seiner Fahrbahn entgegen. Trotz einer Ausweichbewegung streifte der PKW den LKW und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 8500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Fahrzeug müsste auf der linken Seit beschädigt sein. Hinweise auf den Unfallverursacher oder Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 7 95090 in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Diebstahl aus PKW

Am Sonntag wurde zwischen 11 Uhr und 11:30 Uhr an einem PKW Mercedes, welcher auf dem Parkplatz am Hauptfriedhof in der Blaufelder Straße abgestellt war, die hintere Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen und anschließend aus dem Fahrzeug eine Handtasche mit einer darin befindlichen Geldbörse entwendet. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Kirchberg an der Jagst: Sattelzug kommt von Fahrbahn ab

Ein 68-jähriger Lenker eines Sattelzuges befuhr am Mittwoch um 08:45 Uhr die Landstraße 1040 von Kirchberg in Richtung Gaggstadt. Auf Höhe der Hammerschmiede kam der LKW zunächst nach rechts gegen den Bordstein und anschließend von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit der Leitplanke und kam dabei zum Stehen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Crailsheim: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Zwischen Sonntagabend und montagfrüh wurde ein PKW VW, welcher in der Straße zu den Hirtenwiesen abgestellt war, durch einen bislang Unbekannten an der Fahrertür beschädigt. Hinwiese auf den Verursacher, der einen Schaden in Höhe von etwa 2500 hinterließ, nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Gaildorf: LKW streift PKW

Am Mittwoch um 11 Uhr befuhr ein 47-jähriger Lenker eines Sattelzuges die Karlstraße. Nachdem der LKW-Fahrer ein Notarztwagen im Einsatz wahrgenommen hat, fuhr er mit seinem Sattelzug nach rechts, um den Rettungsfahrzeugen die Durchfahrt zu ermöglichen. Hierbei kollidierte der Sattelzug mit einem PKW BMW eines 49-Jährigen, welcher aus einem Parkplatz auf die Karlstraße einfahren wollte. Es entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro.

