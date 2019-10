Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: PKW zieht Spur der Verwüstung - Omnibus beschädigt Telefonleitung - Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Blechschaden

In der Hofwiesenstraße kam es am Dienstag um 18:45 Uhr zu einem Unfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Ein Skoda-Fahrer musste kurz vor der Einmündung in die Haller Straße anhalten, da vor ihm ein LKW zurücksetzte. Der Skoda-Fahrer setzte sein Fahrzeug ebenfalls zurück und übersah hierbei einen dahinter stehenden PKW Kia.

Wallhausen: Omnibus beschädigt Telefonleitung

Am Dienstag um kurz nach 13:30 Uhr befuhr ein 56-jähriger Lenker eines Omnibusses die Hauptstraße von wallhausen in Richtung Michelbach/Lücke. Im dortigen Bereich hing aus bislang unbekannter Ursache eine Telefonleitung viel zu tief quer über die Fahrbahn. Der Omnibus-Lenker erkannte dies rechtzeitig und hielt an. Von einem Passanten wurde dem Bus-Fahrer angedeutet, dass er unter der herabhängenden Leitung hindurchfahren kann. In Schrittgeschwindigkeit setzte sich der Bus in Bewegung, wobei sich die Leitung in einer Lüftungshaube auf dem Dach des Busses verfing und riss. Durch die herabstürzende Leitung wurde ein Seitenfenster des Busses zertrümmert. Eine Passagierin im Bus wurde von den Glassplittern getroffen, jedoch nicht verletzt. Zudem beschädigte die Leitung eine Gebäudewand. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2550 Euro.

Gaildorf: PKW zieht Spur der Verwüstung

Am Dienstag um kurz vor 23:30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Lenker eines PKW Audi A4 die Gaildorfer Straße von Gaildorf in Richtung Schwäbisch Hall. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und alkoholischer Beeinflussung kam das Fahrzeug in einer Kurve in Kleinaltdorf nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei streifte das Fahrzeug mehrere Papiertonnen und schleudert diese in eine Gartenmauer. Des Weiteren überfuhr das Fahrzeug einen Betonsockel und ein Gartenzaun wobei Teile des Gartenzaunes in die Fassade eines dort stehenden Hauses geschleudert wurden und diese beschädigten. Zwei neben dem Haus abgestellte Anhänger, ein VW Passat sowie ein Wegweiser wurden ebenfalls beschädigt bzw. komplett herausgerissen. Der Audi kam letztendlich in der Mitte der Fahrbahn zum Stehen und konnte aufgrund zweier luftleerer Reifen sowie einer defekten Schaltung nicht mehr bewegt werden. Auf der Gaildorfer Straße in Kleinaltdorf zog sich eine Spur der Verwüstung. Die Straße war übersäht mit Zaunlatten und Papier aus den Papiertonnen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8500 Euro geschätzt. Der Führerschein des 19-Jährigen wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme veranlasst. Weitere Geschädigte oder Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 in Verbindung zu setzen.

Obersontheim: PKW überschlägt sich

Am Dienstag um kurz vor 19:45 Uhr befuhr ein 23-jähriger Opel Movano-Lenker die K2619 von Oberfischach in Richtung Hausen. Hierbei kam das Fahrzeug alleinbeteiligt zunächst nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab, geriet dann schleudernd auf die Gegenfahrspur und überschlug sich anschließend. Der Klein-Lkw, an welchem Totalschaden entstand, kam auf einer angrenzenden Weide zum Stehen. Der 23-Jährige, welcher schwer verletzt wurde, kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Rangieren

In der Michaelstraße musste am Dienstag um 15:30 Uhr eine 40-Jährige mit ihrem VW Tiguan rangieren. Hierbei übersah sie einen dahinter stehenden Audi TT und kollidierte mit diesem. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Einfahren auf die Johanniterstraße

Am Dienstag um 15.40 Uhr wollte eine 20-jährige Lenkerin eines PKW VW Golf von einem Parkplatz auf die Johanniterstraße einfahren. Hierbei übersah sie einen PKW VW Passat einer 50-Jährigen und kollidierte mit diesem. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell