POL-AA: Ostalbkreis: Fahrraddiebstahl, Feuerwehreinsatz, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Mountainbike entwendet

Am Dienstag zwischen 7.30 Uhr und 19.30 Uhr wurde aus dem Fahrradparkhaus beim Aalener Bahnhof ein schwarz-weißes Mountainbike entwendet, das dort mit einem Metallbügelklappschloss gesichert abgestellt war. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des entwendeten Rads nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Parkrempler

Beim Rangieren beschädigte eine 61-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr mit ihrem Pkw Subaru einen im Parkhaus Caroline-Fürgang-Straße abgestellten Pkw VW, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand. Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 83-Jährige am Dienstag gegen 13.45 Uhr verursachte, als sie beim Einparken ihres Mercedes einen in der Straße Beim Hecht abgestellten Pkw beschädigte.

Aalen: Motorradfahrer übersehen

Leichte Verletzungen zog sich ein 23 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag zu. Gegen 13.20 Uhr fuhr eine 54-Jährige mit ihrem Pkw Fait in den Kreisverkehr in der Lehenstraße ein. Dabei übersah sie den Zweiradfahrer, der bereits im Kreisel fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 23-Jährige aus, wobei er zu Boden stürzte. Der junge Mann wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht; dieses konnte er am selben Tag wieder verlassen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Aalen: Beide haben nicht aufgepasst

Mit seinem Pkw Nissan fuhr ein 20-Jähriger am Dienstagvormittag gegen 11.20 Uhr rückwärts aus einem Parkplatz in der Beethovenstraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw BMW eines ebenfalls 20-Jährigen, der seinerseits hinter dem ausparkenden Pkw rückwärts vorbeifuhr. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro.

Abtsgmünd: Unfallflucht

Bereits in der Zeit zwischen Montag. 14.10. und Dienstag, 15.10 Uhr beschädigte ein unfallflüchtiger Lkw rund 48 Meter Stahlschutzplanken und 50 Meter Bankett entlang der Landesstraße 1073 zwischen Wilflingen und Pommertsweiler. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an den Polizeiposten Abtsgmünd, Tel.: 07366/96660.

Bopfingen: Radfahrer leicht verletzt

Gegen 18.40 Uhr am Dienstagabend parkte ein 20-Jähriger seinen Pkw Renault rückwärts in der Straße am Heidbach aus. Dabei übersah er einen von rechts kommenden Radfahrer und erfasste diesen. Der 52 Jahre alte Radler stürzte zu Boden, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Am Fahrzeug des 20-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Bopfingen-Kerkingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 19-Jährige ihren Pkw Seat am Dienstagmorgen gegen 8.20 Uhr auf der Landesstraße 1070 am Ortsbeginn von Kerkingen anhalten. Ein 28-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Lkw auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Lorch: Vorfahrt missachtet - 4000 Euro Sachschaden

An der Einmündung Zollplatz / August-Wilhelm-Pfäffle-Straße missachtete eine 60-Jährige am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr die Vorfahrt eines 55-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Pkw VW und Renault entstand ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Auslösender Rauchmelder

Kurz nach 21.30 Uhr am Dienstagabend rückte die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd in die Katharinenstraße zu einem vermeintlichen Brand aus, nachdem in dem Gebäude, in welchem sich ein Alten- und Pflegeheim befindet, der Rauchmelder ausgelöst hatte. Vor Ort stellte sich rasch heraus, dass kein Feuer ausgebrochen war. Eine 92-Jährige war, während sie in ihrer Küche Essen kochte, wegen gesundheitlicher Probleme gestürzt. Durch das angebrannte Essen wurde der Rauchmelder ausgelöst. Die 92-Jährige wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht; Sachschaden entstand keiner.

Mutlangen: Zu schnell unterwegs

Auf rund 20.000 Euro beziffert sich der Sachschaden, den ein 21-Jähriger am Dienstagnachmittag verursachte. Gegen 15.15 Uhr befuhr er mit seinem Pkw Audi S3 die Landesstraße 1156 zwischen Lindach und Mutlangen. Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr er in den Kreisverkehr Höhe Lindacher Straße ein, konnte dem Kurvenverlauf nicht folgen, so dass das Fahrzeug mit dem rechten Vorderreifen am Bordstein entlang schrammte und anschließend über die Verkehrsinsel und die Gegenfahrbahn auf dem gegenüberliegenden Grünstreifen zum Stehen kam. Der 21-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des jungen Mannes gefährdet wurden bzw. den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen beschädigte ein unbekannter Verursacher eine Gartenmauer in der Roseggerstraße. Er hinterließ einige hundert Euro Schaden. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

