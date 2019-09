Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Mehlem: Verdacht des Diebstahls - Zwei Männer vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls von Autoreifen gegen zwei 20 und 27 Jahre alte Männer.

Am späten Donnerstagabend (19.09.2019) meldete ein aufmerksamer Zeuge der Bonner Polizei gegen 22:10 Uhr zwei verdächtige Personen, die sich im Taschenlampenschein auf einem Reifenlagerplatz an der Mainzer Straße bewegten. Mehreren Streifenteams gelang es kurz darauf, die beiden Männer am Tatort zu stellen. Im Fahrzeug des 20-Jährigen fanden die Beamten neben einer Sturmhaube und Werkzeugen auch acht Reifen. Da beide Männer keine oder nur widersprüchliche Angaben zur Herkunft der Reifen machten, wurden diese sichergestellt. Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Das zuständige Kriminalkommissariat 35 übernahm am Freitagmorgen die Ermittlungen gegen beide. Erneut führte der schnelle Notruf eines aufmerksamen Zeugen zur Festnahme von Tatverdächtigen.

Generell appelliert die Bonner Polizei: Rufen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend den Notruf 110, bleiben Sie aufmerksam und schildern der Polizei Ihre Beobachtungen.

