Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfall in Bad Godesberg: Fehler beim Wenden

Bonn (ots)

Ein Fehler beim Wenden führte am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall in Bonn-Bad Godesberg. Eine 40-jährige Autofahrerin wollte um 15:40 Uhr auf der Bonner Straße mit ihrem Fahrzeug wenden. Hierbei übersah sie ein links neben ihr fahrendes Taxi. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und gerieten auf die Gegenfahrbahn. Bei dem Zusammenstoß wurde eine 52-jährige Frau, die sich auf dem Beifahrersitz des Taxis befand, verletzt. Sie wurde mit einem Rettungstransportwagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 8000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, sie wurden mit Abschleppwagen abtransportiert werden. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

