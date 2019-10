Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrradfahrer machte nach Unfall bei der Polizei falsche Angaben - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Diebstahl aus Lkw

Am Mittwoch entwendeten unbekannte Personen im Zeitraum zwischen 07:30-09:15 Uhr zwei Rucksäcke mit Handwerkzeug und Bargeld aus einem Lkw der Marke Renault. Sie griffen durch das bis zur Mitte offenstehende Fenster der Fahrertür und entriegelten diese. Das Fahrzeug war im Bereich einer Baustelle im Meisenweg abgestellt.

Die Polizei Fellbach bittet um Hinweise, Tel. 0711/57720

Schorndorf: Unfall beim Spurwechsel

In der Künkelinstraße ereignete sich am Mittwoch gegen 09:10 Uhr ein Unfall mit Sachschaden. Ein 81-jähriger VW-Fahrer übersah beim Spurwechsel von rechts nach links einen VW-Kombi und verursachte beim Zusammenstoß einen Schaden von ca. 3.000 Euro.

Fellbach: Körperlicher Übergriff war erfunden

Einige Zeugen meldeten sich letzte Woche nach einer Pressemeldung bei der Polizei in Fellbach. Es ging um einen Vorfall, bei dem ein 39-jähriger Mann verletzt im Zimmer einer städtischen Obdachlosenunterkunft in der Ringstraße aufgefunden wurde. Im Anschluss zeigte der Mann bei der Polizei an, in der Maicklerstraße auf einem Gehweg von einem Auto angefahren und von fremden Männern zusammengeschlagen worden zu sein.

Aufgrund der guten Zeugenhinweise bestätigten sich die Einlassungen des angeblichen Opfers nicht. Vielmehr war es vermutlich so, dass der Mann am Samstagmittag gegen 12:15 Uhr alleinbeteiligt in der Maicklerstraße von seinem Rad stürzte und unmittelbar danach von einem Ausfahrer eines Paketdienstes und einem Anwohner aufgefunden wurde. Nachdem er von den Zeugen erstversorgt wurde und er die Verständigung von der Polizei und des Rettungsdienstes abgelehnt hatte, kehrte er selbständig in sein Zimmer zurück. Das Motiv, warum der verletzte Fahrradfahrer falsche Angaben zum Vorfall machte, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zum besseren Verständnis wird die ursprüngliche Pressemeldung mit angefügt:

Fellbach: Nach Unfall zusammengeschlagen (14.10.2019, 15.35 Uhr)

Die Polizei Fellbach wurde am Samstag kurz nach 13 Uhr darüber informiert, dass ein 39-jähriger Mann verletzt in seinem Zimmer im Asylbewerberwohnheim in der Ringstraße liege. Der Verletzte wurde danach vom Rettungsdienst anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Mann am Samstagmorgen zwischen 7.10 Uhr und 7.30 Uhr zum Einkaufen. Auf dem Weg dorthin kam es vermutlich in der Ohmstraße oder im Maicklerweg zum Unfall. Der Mann habe nach ersten Informationen auf dem Gehweg sein Fahrrad geschoben, als er von einem Auto der Marke Opel angefahren worden sei. Danach sei er über sein Fahrrad zu Boden gestürzt. Den Schilderungen nach sind nun mehrere Männer sowohl aus dem Unfallauto als auch aus einem weißen Kastenwagen gestiegen und haben auf den Verletzten eingeschlagen. Dem Opfer gelang es aufzustehen und zu flüchten. Der genaue Unfallort konnte bislang nicht verifiziert werden. Zur Klärung des Vorfalls bittet nun die Polizei, die ein Strafverfahren wegen Unfallflucht und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet hat, dringend um Zeugenhinweise, die unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell