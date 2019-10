Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Untermünkheim: An der Ampel rückwärts gefahren

An einer Ampel in der Hohenloher Straße in Richtung Braunsbach setzte am Mittwoch um 17.30 Uhr eine 21-jährige mit ihrem VW Caddy rückwärts und fuhr auf einen dahinter stehenden Mercedes einer 56-Jährigen auf. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1200 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Abbiegen

Beim Abbiegen von der Ellwanger Straße in die Schenkenseestraße übersah am Mittwoch um 17:30 Uhr ein 31-jähriger VW Golf-Lenker eine 56-jährige Renault-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Crailsheim: Unfall beim Überholen

Am Mittwoch gegen 22:15 Uhr verursachte ein 76-jähriger Fahrer eines Ford Transit einen Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro, indem er beim Überholen in der Blaufelder Straße nicht genügend Abstand zu einem neben ihm fahrenden BMW eines 38-Jährigen gehalten hatte.

Crailsheim: Unfall beim Ausfahren aus Parkhaus

Am Mittwoch um 11:15 Uhr wollte eine 61-jährige Lenkerin eines VW Polo von einem Parkhaus eines Supermarktes auf die Schönebürgstraße ausfahren. Hierbei übersah sie einen 37-jährigen Mercedes-Fahrer. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell