POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Sachbeschädigung

Aalen-Unterkochen: Unfallflucht

Vermutlich zwischen Montag, 14.10. und Freitag, 18.10 wurde im Glockenweg vermutlich durch den Fahrer eines größeren Fahrzeuges ein Lampenmast leicht umgedrückt. Der Schaden wird auf 2000 Euro beziffert. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Opel beschädigt

In der Nacht auf Mittwoch schlug ein Unbekannter gegen die Windschutzscheibe eines Opel Corsas, der am Fahrbahnrand der Jakob-Schweiker-Straße abgestellt war. Hierdurch entstanden rund 600 Euro Schaden. Hinweise auf den Verursacher nimmt auch hier das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Auffahrunfall

In der Friedrichstraße fuhr am Mittwoch gegen 8.45 Uhr ein 47-jähriger Audi-Fahrer auf den VW eines 60-Jährigen auf. Dabei verursachte er rund 5000 Euro Schaden. Der Audi musste abgeschleppt werden.

Unterschneidheim: Hinweise nach tödlichem Unfall mit Bus und Lkw gesucht

Wie berichtet, ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der L2223 zwischen Zöbingen und Unterschneidheim ein Verkehrsunfall, bei dem ein 61 Jahre alter Mann ums Leben kam. Der Verkehrsunfallaufnahmedienst hatte unter Hinzuziehung eines Gutachters die Unfallermittlungen übernommen und erforscht nun gemeinsam die näheren Umstände, die zum Unfall geführt haben. Es werden zudem dringend Verkehrsteilnehmer und Hinweisgeber auf Fahrzeuge oder Personen gesucht, die zur fraglichen Zeit die Strecke zwischen den beiden Orten, egal in welche Richtung, befahren haben. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 07904/94260 bei der Verkehrspolizeidirektion in Kirchberg zu melden.

