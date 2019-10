Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & verkehrsunsicherer Lkw

Rems-Murr-Kreis (ots)

Schorndorf: Unfall im Kreisverkehr

Ein 29-Jähriger verursachte am Donnerstag gegen 05:35 Uhr einen Unfall mit etwa 5.000 Euro Schaden, als er mit seinem Renault in den Winfried-Kübler-Kreisverkehr einfahren wollte. Er übersah hierbei einen bereits im Kreisverkehr fahrenden Opel eines 59 Jahre alten Mannes und kollidierte mit diesem.

Backnang: Unfallflucht

Am Mittwochabend zwischen 18:15 Uhr und 20:15 Uhr beschädigte eine unbekannte Person einen in der Gartenstraße geparkten BMW und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei Backnang bitte um Hinweise, Tel. 07191/9090

Waiblingen: Lkw-Kontrolle mit über 20.000 Euro Sicherheitsleistung

Am Mittwoch gegen 11:15 Uhr führten Beamte des Verkehrskommissariats Backnang eine Verkehrskontrolle an einem litauischen Autotransporter durch. Hierbei wurden so zahlreiche Verstöße festgestellt, dass der Fahrer sowie der Unternehmer eine Sicherheitsleistung in Gesamthöhe von über 20.000 Euro zahlen mussten. Die festgestellten Verstöße bezogen sich unter anderem auf die nicht eingehaltenen Ruhezeiten, sowie die zurückgelegte Strecke des Lkw. Der Fahrer fuhr nachweislich ohne Pause zum Teil über 17 Stunden am Stück und legte in einem Zeitraum von 72 Stunden eine Strecke von etwa 3.400 km zurück. Des Weiteren war der Fahrersitz lediglich lose aufgelegt und sorgte damit für eine unzureichende Sicherung des Fahrzeugführers. Auch war eine Unzahl an Unfallschäden, sowie eine gerissene Windschutzscheibe vorhanden. Allerdings ist damit die Liste der Schäden längst nicht abgeschlossen. Der Lkw wurde durch einen Sachverständigen als verkehrsunsicher eingestuft und durfte seine Fahrt nicht fortsetzten.

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

