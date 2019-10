Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten

Ostalbkreis (ots)

Ruppertshofen: Unfallflucht - Kranwagen prallt gegen Bäume

Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker hat am Donnerstagnachmittag einen Unfall verursacht und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Ein 40 Jahre alter Fahrer eines Kranwagens war gegen 13:45 Uhr von Spraitbach in Richtung Ruppertshofen-Hönig unterwegs, als ein Pkw mitten auf der Fahrbahn entgegenkam. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern musste der Kranfahrer nach rechts ausweichen und prallte rechts der Fahrbahn gegen mehrere Bäume. Der Unfallverursacher hatte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fortgesetzt. Der Kranwagen war im Erdreich eingesunken und musste von einem Abschleppfahrzeug geborgen werden. Zwei Bäume waren so stark beschädigt, dass sie gefällt werden mussten. Der Sachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro beziffert. Die Kreisstraße musste während der Bergungsarbeiten gesperrt werden.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich unter Telefon: 07171/358-0.

Mutlangen: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch, zwischen 13:00 Uhr und 14:30 Uhr einen geparkten Pkw, VW, der auf dem Parkplatz der Kreissparkasse in der Lammgasse abgestellt war. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro beziffert. Zeugenhinweise werden unter Telefon 07171/358-0 erbeten.

