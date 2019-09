Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Brandmelder löst Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus

Gaggenau (ots)

Die Auslösung eines Brandmelders in einem Anwesen in der Leopoldstraße hat am Sonntagnachmittag Einsatzkräfte der Feuerwehr und er Polizei auf den Plan gerufen. Im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses konnte von den Wehrleuten und den Beamten deutlicher Brandgeruch wahrgenommen werden. Das 'Corpus Delicti' war schnell gefunden: Ein auf dem Herd vergessener Topf mit eingebranntem Essen. Verletzt wurde niemand, ein Sachschaden ist nach bisherigen Erkenntnissen nicht entstanden.

/gü

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell