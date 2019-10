Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fußgängerin lebensgefährlich verletzt - Motorroller entwendet - Parkrempler

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Motorroller entwendet

Ein Motorroller, welcher in der Münzstraße abgestellt war, wurde zwischen Dienstag und Donnerstag entwendet. Der schwarze Roller der Marke Pegasus mit dem grünen Versicherungskennzeichen 905LHY, ist mit einem roten Topcase und einem roten Gepäckträger ausgerüstet. Der Wert des Rollers liegt bei etwa 200 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rollers nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Crailsheim: Parkrempler

Am Donnerstag kurz nach 13:00 Uhr wollte eine 47 Jahre alte BMW-Fahrerin auf einem Firmengelände in der Roßfelder Straße rückwärts ausparken. Dabei übersah sie einen geparkten Hyundai. Es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Sulzbach-Laufen: Fußgängerin lebensgefährlich verletzt

Am Freitag gegen 6:45 Uhr war ein 53 Jahre alter Trucker mit seinem MAN-Muldenkipper auf der Hauptstraße in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs. An einem Fußgängerüberweg wollte eine 47 Jahre alte Frau die Straße von rechts nach links überqueren. Dabei wurde sie offenbar von dem LKW erfasst und lebensgefährlich verletzt. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Ortsdurchfahrt war zwischenzeitlich für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell