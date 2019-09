Polizei Korbach

POL-KB: Diemelsee- Heringhausen - Diebstahl einer Rundballenzange aus Scheune

Korbach (ots)

Unbekannter Täter entwendeten eine Rundballenzange aus einer Scheune in Heringhausen. Die Polizei bitte um Hinweise.

Der Besitzer stellte den Diebstahl am Mittwoch, 11.September, fest. Er erstattete erst am Donnerstag, 19.September, Anzeige bei der Polizei in Korbach, nachdem er tags zuvor in den lokalen Medien von dem Diebstahl einer Palettengabel für einen Radlader von einer Baustelle in Heringhausen gelesen hatte. Die genaue Tatzeit konnte er nicht näher eingrenzen.

Die rote Rundballenzange, ein Anbauteil für einen landwirtschaftlichen Frontlader, stand unter einem Anbaudach einer Feldscheune Am Rasenberg in Heringhausen. Sie hat einen Wert von etwa 1.000 Euro. Zum Abtransport müssen die Täter ein geeignetes Fahrzeug benutzt haben.

Die Ermittler der Polizeistation Korbach gehen derzeit von einem Tatzusammenhang zwischen dem Diebstahl der Palettengabel von der Baustelle und dem Diebstahl der Rundballenzange aus der Scheune aus.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631/971-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

