Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Reifen an Auto unter Carport zerstochen

Korbach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag stach ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand auf einen Reifen eines Autos ein. Der graue Ford Fiesta stand unter einem Carport vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße Holunderflosse. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631/971-0.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

