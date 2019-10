Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen: Falsche Polizeibeamte rufen fast rund um die Uhr an

Aalen (ots)

Am Mittwoch und am Donnerstag gingen bei Bürgern im gesamten Präsidiumsbereich erneut zahlreiche Anrufe von Betrügern ein. Ziel dieser ist es, an Bargeld und Wertgegenstände der Angerufenen zu gelangen. Um das zu erreichen rufen sie meist lebensältere Personen an und geben sich bei ihnen als Kriminalbeamte aus. Sie behaupten das Geld ihrer Opfer schützen zu wollen, da in der Nachbarschaft eingebrochen worden wäre und ein Teil der Täterschaft noch flüchtig sei. Bei den gefassten Tätern sei eine Notiz mit der Anschrift der angerufenen Person aufgefunden worden. Ein schädigendes Ereignis trat bei der aktuellen Anrufswelle glücklicherweise nicht ein.

+++ Die Polizei warnt weiterhin ausdrücklich vor der Betrugsmasche und bittet insbesondere die Medien und auch Familienangehörige, Bekannte und Nachbarn die älteren Mitbürger über die Betrugsmasche zu informieren! +++

