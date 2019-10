Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autoteile demloiert und entwendet, Autos zerkratzt & Unfälle

Rems-Murr-Kreis (ots)

Backnang: Autoteile demontiert und entwendet

In der Nacht auf Sonntag (20.10.2019) wurden auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhandels in der Straße Kuchengrund Fahrzeugteile entwendet. Der Dieb demontierte an einem dort zum Verkauf abgestellten VW Passat Limousine Bauteile der Fahrzeugfront. Zum Öffnen der Motorhaube hatte er auch eine Seitenscheibe zum Fahrzeuginnenraum eingeschlagen. Der Abtransport der großen Formteile erfolgte vermutlich mit einem Anhänger und mit einem größeren Transporter. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf ca. 5500 Euro. Von dem Dieb liegt folgende Personenbeschreibung vor: Der Mann war ca. 25-30 Jahre alt und circa 170-180 cm groß. Er trug helle Schuhe, eine helle Hose, eine dunkle Jacke, einen Kapuzenpullover sowie eine helle Schildmütze. Wer weitere sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen kann, sollte sich bitte bei der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 melden.

Backnang: Auto zerkratzt

Die Lackierung eines am Straßenrand in der Bergstraße geparkten Pkw BMW wurde in der Nacht zum Freitag mutwillig zerkratzt. Die nun anstehenden Reparaturkosten belaufen sich auf ca. 2000 Euro. Wer Hinweise auf den unbekannten Vandalen machen kann, solle sich bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Fellbach: Gegen Hausfassade gefahren

Ein 86-jähriger Autofahrer bog am Freitagmorgen von der Fellbacher Straße nach rechts in die Gotthilf-Bayh-Straße ein. Anschließend beabsichtigte er bei einer dortigen Apotheke zu parken. Beim Bremsen verwechselte er die Pedale und fuhr mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Hausfassade. Der Senior blieb hierbei unverletzt. Die verursachten Schäden belaufen sich auf ca. 9000 Euro.

Winterbach: Auffahrunfall

6000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag gegen 6 Uhr ereignete. Eine 48-jährige Mazda-Fahrerin befuhr die L 1150 zwischen Goldbodenkreuzung und Engelberg, als vor ihr ein Autofahrer wegen eines querenden Wildtieres bremste. Die Autofahrerin konnte nicht mehr anhalten und fuhr dem Pkw Opel hinten auf. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt.

Winnenden: Auto stark beschädigt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 20 Uhr und 8 Uhr wurde ein in der Straße Schwaikheimer Wiesen geparkter Ford im Bereich der Motorhaube sowie der Fahrerseite zerkratzt. Weiterhin wurden zwei Reifen am Pkw zerstochen, der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 8000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell