Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191114-1: Jugendlicher auf Schulweg beraubt - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 15-jähriger Schüler ist am Mittwochmorgen (13. November) auf einem Geh-/Wanderweg in Stotzheim von zwei Unbekannten beraubt worden.

Der 15-Jährige befand sich gegen 08:30 Uhr ein wenig verspätet auf dem Weg zur Schule in Kendenich. Auf dem "Roten Weg" bzw. Geh-/Wanderweg Duffesbach in unmittelbarer Nähe zur Stadtbahn kamen ihm zwei Jungen entgegen und fragten den Schüler nach Geld für ein Bahnticket. Als dieser verneinte, hielten die Unbekannten den 15-Jährigen fest, schlugen ihn zu Boden und raubten sein Bargeld. Nach der Tat flohen die Tatverdächtigen in Richtung Stadtbahn. Der Junge begab sich mit seiner Mutter in ärztliche Behandlung. Laut seinen Angaben waren die Räuber etwa 180 bis 185 Zentimeter groß und trugen schwarze Jeans, schwarze Schuhe der Marke Adidas, eine schwarze Lederjacke und eine schwarze Kappe. Ein Täter war dicklich. Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

