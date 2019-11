Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191114-3: Reizstoff-Verdacht an Sindorfer Gesamtschule - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nach dem Verdacht, dass in der Willy-Brandt-Gesamtschule ein Reizstoff versprüht worden sein könnte, ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Am Donnerstagvormittag (14. November) klagten mehrere Schülerinnen und Schüler über Atemwegsbeschwerden, woraufhin die Schule evakuiert wurde. Insgesamt mussten 95 Personen ärztlich behandelt werden. Zehn Personen kamen für eine Weiterbehandlung in Krankenhäuser. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02233-52-0. An den kommenden Schultagen wird die Polizei verstärkt Präsenz zeigen. (nh)

