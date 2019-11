Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191115-1: Drei Festnahmen nach Durchsuchungseinsatz - Bergheim

Die Polizei hat am Donnerstag (14. November) drei Personen vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben.

Polizeibeamte des Rhein-Erft-Kreises durchsuchten am Donnerstagvormittag mit Unterstützung der Bundespolizei, des Ordnungsamtes sowie einer Hundertschaft ein Gartengrundstück unweit des Bahnhofes in Quadrath-Ichendorf. Dort trafen sie drei verdächtige Männer im Alter von 20, 22 und 25 an. Da die Personen über Betäubungsmittel und eine hohe vierstellige Bargeldsumme in szenetypischer Stückelung verfügten, nahmen die Beamten sie vorläufig fest und leiteten Strafverfahren ein. Zudem stellten die Ordnungshüter die gefundenen Betäubungsmittel (Marihuana) in nicht geringer Menge und das Bargeld sicher. (nh)

