POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Verdacht des Betruges

Hagen (ots)

Bereits am 28. Oktober 2019 wurde eine 80-Jährige Opfer eines Betrugs. Ein Unbekannter gab sich bei der Senioren am Telefon als Polizeibeamter aus und forderte sie auf, ihm Bargeld in einer hohen dreistelligen Summe sowie ihre Debitkarte auszuhändigen. Mit der Bankkarte wurde anschließend durch einen Tatverdächtigen mehrfach erfolglos versucht, Bargeld an einem Bankautomaten in der Bahnhofsstraße abzuheben. Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen. Diese werden unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegengenommen.

Die unverpixelten Bilder finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hagen-betrug-computerbetrug

