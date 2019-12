Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher essen Weihnachtsschokolade auf

Bocholt (ots)

Die Weihnachtsschokolade verzehrt, die Weihnachtsgeschenke aufgerissen oder entwendet - dieses Bild bot sich den Lehrern der Israhel-van-Meckenem-Schule an der Münsterstraße am Donnerstagmorgen. Einbrecher waren in der Nacht in das Gebäude eingedrungen und hatte in der Schule zudem mehrere Türen aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990

