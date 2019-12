Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mofa gestohlen

Gronau (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 18:00 Uhr, bis zum heutigen Vormittag, 10:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein grünes Mofa der Marke Sparta im Wert von ca. 400 Euro von einem Hofgelände am Ulmenweg. Die Polizei in Gronau (02562/9260) bittet um sachdienliche Hinweise.

