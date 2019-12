Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Tatverdächtiger nach Einbrüchen ermittelt

Ahaus (ots)

Das Weihnachtsfest des Jahres 2016 haben die Opfer von zwei Einbrüchen sicherlich noch in unguter Erinnerung. Die Polizei konnte jetzt einen Tatverdächtigen ermitteln - über einen DNA-Treffer. Ein zunächst Unbekannter war seinerzeit in der Ahauser Bauerschaft Ammeln mit Gewalt in ein Wohnhaus eingedrungen und hatte Schmuck und Bargeld entwendet. Im zweiten Fall war der Täter ebenfalls in Ammeln in ein Haus eingestiegen, hatte alles durchwühlt, aber nichts entwendet. Der Mann hatte jedoch Spuren hinterlassen, die die Ermittler jetzt auf seine Spur führten. Sie konnten ihm weitere Taten zuordnen, unter anderem in Borken. Wo der 25 Jahre alte Tatverdächtige sich aufhält, ist nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

