Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Geldbörse und Handy aus PKW entwendet

Gronau (ots)

Zum Diebstahl einer Geldbörse sowie eines Handys kam es am frühen Mittwochabend auf der Konrad-Adenauer-Straße in Gronau. Bislang unbekannte Täter schlugen die Seitenscheibe eines geparkten PKW ein und verschafften sich auf diesem Wege Zugang zum Fahrzeuginnenraum. Im weiteren Verlauf entwendeten sie die im Fahrzeug befindliche Geldbörse sowie das Handy. Die Polizei Gronau (02562 -9260) bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise.

