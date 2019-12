Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Pedelecs kollidieren

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Mittwoch in Stadtlohn bei Unfall erlitten. Die Stadtlohnerin hatte gegen 13.40 Uhr den Radweg an der Burgstraße aus Richtung Mühlenstraße kommend befahren. Gleichzeitig war ein 17-Jähriger mit seinem Pedelec auf der Straße Hövel in Richtung Burgstraße unterwegs. Im Bereich der Einmündung stießen beide Zweiräder zusammen - der Jugendliche hatte zuvor noch gebremst, jedoch die Kontrolle über sein Pedelec verloren. Die Wucht des Aufpralls schleuderte die Frau auf die Fahrbahn der Burgstraße. Ein Rettungswagen brachte die 54-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.800 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell