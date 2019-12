Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Tür aufgehebelt und Geld gestohlen

Borken (ots)

Bargeld hat ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch bei einem Einbruch in Borken erbeutet. Der Täter hatte sich gewaltsam Zugang in die Räume an der Straße Wilbecke verschafft, indem er eine Tür aufhebelte. Im Inneren durchsuchte der Unbekannte alle Schränke und Schubladen und ließ eine Trinkgeldkasse mitgehen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell