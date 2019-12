Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher flüchtet

Borken (ots)

Als er sich von einem Zeugen gestört fühlte, ergriff der Einbrecher die Flucht: In der Nacht zum Donnerstag wollte in Borken ein Unbekannter gegen 02.25 Uhr in die Räume einer Apotheke an der Straße Neutor eindringen. Ein Zeuge beobachtete den Täter, der sich daraufhin in Richtung Innenstadt entfernte. Der Unbekannte war circa 1,85 Meter groß und von sehr schlanker Statur. Er trug eine schwarze Kappe und eine schwarze Jacke und hatte einen dunklen Rucksack bei sich. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

