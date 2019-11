Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim: Firmeneinbruch

Landau (ots)

Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 14.11.2019:

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht vom Dienstag, den 12.11.2019 auf Mittwoch, den 13.11.2019 über das Außengelände in die Räumlichkeiten einer Firma in der Industriestraße in Billigheim-Ingenheim ein.

Im Inneren der Firma wurde noch eine massive Metalltür aufgehebelt. Außer einem Betriebs-PC wurde jedoch nichts entwendet. Bargeld und Wertgegenstände wurden vergeblich gesucht.

Zeugen, die im Umfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion in Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per Mail unter kilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell