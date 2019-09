Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Einbruch in ein Vereinsheim in Hatten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Samstag, 07. September 2019, 18.00 Uhr, bis Montag, 09. September 2019, 00.00 Uhr, zerstörten unbekannte Täter eine Scheibe einer Tür zum Vereinsheim an der Straße 'Zum Turnplatz' in Hatten und verschafften sich Zutritt zum Gebäude.

Entwendet wurde etwas Bargeld aus einer Spardose, ferner wurden Getränke aus einem Kühlschrank verzehrt. Die Täter beschädigten zudem mehrere Gegenstände in und am Vereinsheim. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweis geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen (1078864).

