Ulm (ots) - Eine Seniorin wollte ihren Ehemann gegen 10.15 Uhr zum Arzt bringen. Der vorgesehene Parkplatz in der Kellereistraße war aber belegt. Die 74-Jährige fuhr deshalb auf die andere Straßenseite, um dort zu halten. Sie verwechselte jedoch das Brems- mit dem Gaspedal. Sie gab Gas und prallte frontal auf den Baum vor ihr. Die Airbags lösten aus. Weil die Straße abschüssig war, rollte ihr Audi rückwärts. Im Inneren rauchte es. Die Fahrerin öffnete deshalb die Fahrertüre. Im gleichen Moment kam von hinten ein Golf angefahren. Die Tür prallte gegen das Fahrzeug. Ihr Auto rollte weiter und blieb am Zaun einer Gaststätte stehen. Die Unfallverursacherin verletzte sich leicht und kam in ein Krankenhaus. Ihr Ehemann auf dem Beifahrersitz überstand den Unfall unverletzt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper nahm ihn mit. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 9.000 Euro.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Zudem ist Aufmerksamkeit und Konzentration von großer Bedeutung. So können weitreichende Folgen aus einer kleinen Unachtsamkeit vermieden werden.

++++++2328966

Thomas Thumm / Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell