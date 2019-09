Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Wohnungsbrand in Delmenhorst +++ Nachtrag

Delmenhorst (ots)

Zeit: Sonntag, 08.09.2019, 21:00 - 21:30 Uhr Ort: Delmenhorst, Lübecker Weg

Eine Anwohnerin bemerkte Feuerschein aus der Dachgeschosswohnung eines gegenüberliegenden Mehrfamilienhauses. Sie verständigte die Feuerwehr und machte die Hausbewohner, sofern sie zu Hause waren, auf den Brand aufmerksam. So konnte verhindert werden, dass Personen durch den Brand zu Schaden gekommen sind. Der Bewohner der brandbetroffenen Wohnung war nicht zu Hause. Der Feuerwehr gelang es schnell, den Brand unter Kontrolle zu bringen, so dass lediglich geringer Sachschaden in der Wohnung entstanden ist. Erste polizeiliche Ermittlungen haben ergeben, dass der Brand aus bislang unbekannter Ursache in der Küche ausgebrochen ist. Die Ermittlungen bzgl. der Ursache dauern an. Die Bewohner der übrigen Wohnungen konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in diese zurückkehren. Während des Einsatzes war der Lübecker Weg voll gesperrt.

+++

Ermittlungen haben ergeben, dass eine versehentlich angeschaltete Herdplatte, auf der eine Kaffeemaschine stand, ursächlich für die Entstehung des Brandes war. Durch den Brand entstand Sachschaden am Herd sowie an Teilen der Einbauküche, der insgesamt auf etwa 3.000 Euro geschätzt wurde. Somit ist der Brand auf menschliches Fehlverhalten zurückzuführen.

Rückfragen bitte an Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell