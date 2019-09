Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Trickdiebstahl in Wohnung zum Nachteil eines Seniors

Mönchengladbach (ots)

Ein 73-Senior aus Giesenkirchen (Mülforter Straße) ist am Freitag 23.08.2019, zwischen 14:45 bis 15:15 Uhr, in seiner Wohnung Opfer eines Trickdiebes geworden. Der bislang unbekannte männliche Täter sprach den Senior vor dem Haus an, offerierte kostengünstige Zigaretten und bat um ein Glas Wasser. Der Senior ließ den Mann in seine Wohnung. Als er ihm aus der Küche ein Glas Wasser holte, entwendete der Täter einen fünfstelligen Betrag und verließ die Wohnung. Er wird wie folgt beschrieben: 25-30 jahre alter Mann, ca. 1,80 m groß, schwarze Haare, vermutlich Deutscher, Jeans, T-Shirt. Die Tat wurde der Polizei Mönchengladbach erst am 30.08.2019 angezeigt

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Täter machen, wo ist er ggf. noch aufgetreten? Hinweise bitte an: Polizei Mönchengladbach, 02161-29-0

Präventionshinweise: In diesem Zusammenhang weist die Polizei Mönchengladbach dringend auf folgende Präventionshinweise hin: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/ (wr)

