Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streit während eines Einparkvorgangs eskaliert

Ludwigshafen (ots)

Am 22.07.2019, gegen 23:30 Uhr, versuchte eine Frau in der Schanzstraße einzuparken. Ihr 39-jähriger Mann und ihr 17-jähriger Sohn halfen ihr dabei durch Einweisen. Während des Parkvorgangs musste ein Auto mit fünf Personen warten. Als es zu Pöbeleien durch die 18 - 23-Jährigen Insassen gegen den 39-Jährigen und seinen 17-jährigen Sohn kam, ging der 39-Jährige zu dem 21-jährigen Beifahrer des Autos und schlug ihm ins Gesicht. Daraufhin stiegen ein 18-Jähriger, ein 22-Jähriger, ein 23-Jähriger sowie der 21-Jährige Beifahrer aus dem Auto aus und schlugen und traten sowohl den 39-Jährigen als auch seinen 17-jährigen Sohn. Sowohl Vater als auch Sohn erlitten Verletzungen am ganzen Körper und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die 18 - 23-Jährigen flüchteten zunächst mit dem Auto, stellten sich aber kurze Zeit später der Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 18-Jährigen 1,26 Promille, bei dem 22-Jährigen 1,44 Promille und bei dem 23-Jährigen 1,03 Promille.

