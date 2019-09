Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruch in MG-Rheydt, Friedrich-Ebert-Straße

Mönchengladbach (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Sonntag, 1.9.19 zwischen 11.30 und 16.30 Uhr gewaltsam in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Friedrich-Ebert-Straße eingedrungen. Dazu hebelten sie zunächst den Hintereingang des Hauses auf und drangen danach gewaltsamem in eine EG-Wohnung ein. Hier entwendeten Bargeld, Schmuck und Mobiltelefone.(wr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell