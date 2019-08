Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Erneuter Vorfall in Bahnunterführung Kranzstraße

Mönchengladbach (ots)

Am vergangenen Montag kam es, wie bereits berichtet, in der Bahnunterführung an der Kranzstraße zu einem Vorfall, bei dem bislang Unbekannte durch eine bauartbedingte Öffnung einen Metallpoller und Steine in den Fußgängertunnel warfen.

Heute kam es gegen 09:15 Uhr zu einem weiteren Vorfall.

Als eine junge Mutter mit Kinderwagen den Tunnel durchqueren wollte und sich nur wenige Meter vor der besagten Öffnung befand, wurde durch Unbekannte ein faustgroßer Schotterstein in den Tunnel geworfen.

Auch in diesem Fall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die junge Mutter kam mit dem Schrecken davon und alarmierte über eine Passantin die Polizei.

Diese stellte wenig später im Gleisbett zwei stark alkoholisierte Männer fest.

Es handelt sich um zwei Wohnungslose im Alter von 42 und 43 Jahren.

Während sich der 42-Jährige ruhig verhielt, leistete der 43-Jährige bei der Feststellung seiner Personalien Widerstand, indem er einen mit Bierflaschen gefüllten Rucksack gegen einen Polizisten warf und anschließend mit erhobenen Händen auf ihn zuging.

Der Mann wurde überwältigt und anschließend zur Entnahme einer Blutprobe einem Krankenhaus zugeführt.

Dort wurde bei dem 43-Jährigen ein Alkoholpegel von knapp vier Promille festgestellt!

Da bei ihm eine weitere ärztliche Betreuung erforderlich ist, wurde er anschließend stationär aufgenommen.

Die Polizei hat gegen die beiden Tatverdächtigen ein weiteres Strafverfahren eingeleitet. Ermittlungen werden ergeben, ob sie auch für die Tat vom Montag verantwortlich sind.

Zeugen, die zur Klärung der beiden Sachverhalte beitragen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 02161-290 in Verbindung zu setzen.(jl)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell