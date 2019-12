Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - 2. Nachtragsmeldung: Von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt

Vreden (ots)

Schwere Verletzungen hat ein 29 Jahre alter Autofahrer am Donnerstag in Vreden bei einem Unfall erlitten. Der Vredener befuhr gegen 07.40 Uhr die Winterswyker Straße, K24, in Richtung niederländische Staatsgrenze. Aus zunächst ungeklärter Ursache kam sein Fahrzeug auf dem Abschnitt zwischen Max-Planck-Straße und Siemensstraße nach links von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Straßengraben. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 3.000 Euro.

