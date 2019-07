Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht- Verdacht der Alkoholisierung

Herford (ots)

(sud) Auf der Diebrocker Straße ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Verkehrsunfallflucht an einem geparkten Fahrzeug. Durch die aufnehmenden Polizeibeamten wurde am Samstagmorgen in unmittelbarer Nähe ein für den Unfall in Frage kommender Pkw mit korrespondierendem Schadensbild festgestellt. Weitergehende Ermittlungen führten zur Identifizierung des Fahrers. Während der Sachverhaltsaufnahme bemerkten die Beamten eine Alkoholisierung des Verursachers. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme und der Führerschein wurde sichergestellt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2200 Euro geschätzt.

