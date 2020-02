Polizei Hagen

POL-HA: Mehrere Einbruchversuche in der Vereinsstraße - Täter scheitert an Eingangstür

Hagen (ots)

In der Zeit vom 04.02.2020, 13:00 Uhr, bis zum 05.02.2020, 14:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter gewaltsam in vier nebeneinander liegende Mehrfamilienhäuser einzudringen. Die Täter hebelten an der Eingangstür, ohne in das Mehrfamilienhaus zu gelangen. Einbruchspuren waren deutlich erkennbar und die Kripo erschien zur Spurensicherung am Tatort. Für zwei Mehrfamilienhäuser kann die Tatzeit auf den 05.02.2020 in der Zeit von 10:30 Uhr - 14:00 Uhr eingegrenzt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Hagen unter Tel. 02331-986-2066 entgegen.

