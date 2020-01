POL-MR: Hellblauer Clio beschädigt - Besitzer bitte melden;Biotonne brennt;Schrauben am Pkw gelöst;Seitenscheibe eingeschlagen;Wieder Werkzeuge gestohlen;Schaden höher als Wert der Beute;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Hellblauer Clio beschädigt - Besitzer bitte melden

Marburg: Anscheinend hat der Besitzer eines hellblauen Clios den Schaden an seinem Wagen noch nicht bemerkt. Der Halter wird nach dem Unfall am Freitagnachmittag, 17. Januar, im Parkhaus Erlenring-Center gebeten, Kontakt mit der Marburger Polizei aufzunehmen. Eine Focus-Fahrerin touchierte den abgestellten Clio gegen 18 Uhr beim Rangieren hinten rechts. Als die Frau wenig später das Kennzeichen des beschädigten Fahrzeuges notieren wollte, war der Wagen nicht mehr vor Ort. Der Halter wird gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, in Verbindung zu setzen.

Biotonne brennt

Stadtallendorf: Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei von einem vorsätzlichen Handeln aus und ermittelt nach dem Brand einer Biotonne wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt. Der Vorfall ereignete sich am Samstag, 18. Januar, 20.20 Uhr, in Nähe eines Wohnhauses in der Straße Eichenhain. Die Feuerwehr löschte die Flammen ab. Neben der Mülltonne wurde ein Zaun in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden ist gering. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, entgegen.

Schrauben am Pkw gelöst

Marburg: Auf dem Parkplatz am alten Gaswerk in der Afföllerstraße löste ein Unbekannter am Mittwoch, 15. Januar, zwischen 4.50 und 17 Uhr, die Schrauben an dem linken Vorderrad eines Ford Focus. Kurz nach 17 Uhr war der Fahrer auf der Bundesstraße 3 in Richtung Norden unterwegs. An der Abfahrt in Richtung Frankenberg löste sich dann das Vorderrad. Glücklicherweise kam dabei niemand zu Schaden. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Geschehen in der Afföllerstraße machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Seitenscheibe eingeschlagen

Münchhausen: Im Sandweg schlug ein Unbekannter in der Nacht auf Montag, 20. Januar, die Seitenscheibe eines Ford Transit ein. Beute machte der Täter allerdings nicht. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Wieder Werkzeuge gestohlen

Wetter: Bereits mehrfach berichtete die Polizei in den letzten Wochen über den Diebstahl von Werkzeugen aus Gebäuden oder Fahrzeugen. In der Straße "Am Stettebach" gingen Diebe zwischen Samstag, 18. Januar, 13 Uhr und Montag, 20. Januar, 6.40 Uhr, erneut ans Werk. Die Täter schlugen die Scheibe eines Renault Trafic ein und stahlen im Anschluss diverse Werkzeuge im Wert von etwa 5000 Euro. Zeugen, denen verdächtige Personen/Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Schaden höher als Wert der Beute

Marburg: Auf dem Parkplatz einer Klinik in der Cappeler Straße schritt ein Unbekannter zwischen Freitag, 17. Januar, 18 Uhr und Samstag, 18. Januar, 12.30 Uhr, zur Tat. Der Dieb schnappte sich einen Stein und schlug das Seitenfenster eines Mitsubishi Pajero ein. Anschließend stahl er ein Navigationsgerät der Marke Becker mit einem Zeitwert von etwa 40 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

