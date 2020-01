Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Akku eines E-Bikes gestohlen

Bocholt (ots)

Auf einen Akku eines E-Bikes abgesehen hatten es Unbekannte am Dienstag in Bocholt. Das schwarze Fahrrad der Marke Batavus stand in der zwischen 09.00 Uhr und 12.40 Uhr an der Straße "In der Hardt". Die Diebe hatten den Akku gewaltsam aus der Halterung gehebelt. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell