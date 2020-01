Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - 1. Nachtragsmeldung - Schwerer Verkehrsunfall

Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrer und Lkw

Gronau (ots)

Die Hermann-Ehlers-Straße ist in Fahrtrichtung Ochtrup, ab der Einmündung Eper Straße gesperrt. Der Verkehr in Richtung Enschede läuft an der Unfallstelle vorbei. Der Verkehr in Richtung Ochtrup wird über die Eper Straße bzw. Gildehauser Straße abgeleitet. Es wird empfohlen den Bereich weiträumig zu umfahren.

